Keine Gerechtigkeit für Palästinenser

Der Angriff ereignete sich in der palästinensischen Gemeinschaft Masafer Yatta im Süden des illegal von Israel besetzten Westjordanlands. Das Opfer, der palästinensische Menschenrechtsaktivist Hafez Huraini, ist nun am Donnerstag nach zehn Tagen aus der Haft entlassen worden. Er war in der Woche zuvor von Soldaten festgenommen worden, nachdem ihm schwerbewaffnete, maskierte israelische Siedler beide Arme gebrochen hatten. Als Auflage muss Huraini 10.000 Schekel (rund 2.940 Euro) zahlen und darf 30 Tage sein Land im Dorf Al-Tuwani nicht betreten, auf dem der Angriff auf ihn stattgefunden hatte. Das teilte Hurainis Sohn Mohammed am Mittwoch abend über Twitter mit.

Am Montag vergangener Woche hatten fünf mit Metallstangen, Handfeuerwaffen und einem »M16«-Sturmgewehr bewaffnete israelische Siedler den 52jährigen Schäfer und seinen Sohn Mohammed angegriffen, wie dieser am Freitag im US-Onlinemagazin Mondoweiss schrieb. Demnach hätten die Siedler seinen Vater m...