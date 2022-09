Für das eigene Haus

Am Anfang der Coronakrise drohte der Sportartikelkonzern Adidas damit, seine Ladenmieten nicht mehr zu zahlen, weil zwei von drei Filialen schließen mussten. Die Empörung in den Medien und der Politik war groß. Springers Bild griff Adidas besonders scharf an. Was die Leserinnen und Leser des Boulevardblatts nicht erfuhren: Mathias Döpfner, der Chef des Axel-Springer-Verlags, war als Vermieter von Adidas selbst betroffen, berichtete die britische Financial Times am vergangenen Donnerstag.

Das Blatt nahm Einsicht in die Grundbuchdaten und stellte fest, dass Döpfner Miteigentümer einer Immobilie in der Berliner Münzstraße war, in der Adidas ein Ladenlokal über zwei Stockwerke gemietet hat. Döpfner sei empört gewesen, als er vom geplanten Mietzahlungsstopp hörte, wollte die Financial Times von nicht namentlich genannten Quellen erfahren haben. Er habe der Bild-Redaktion empfohlen, das Thema unbedingt aufzugreifen, so die Financial Times. Immerhin sei Adidas e...