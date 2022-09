Zum Inhalt dieser Ausgabe | Leerer Platz des Tages: ESM-Chefsessel Simon Zeise Brüssel sucht den Kürzungsstar. Nachdem der deutsche Klaus Regling Griechenland erfolgreich ruiniert hatte und zehn Jahre als Chef des Europäischen Stabilisierungsmechanismus (ESM) im Amt war, setzt er sich nun zur Ruhe. Regling hinterlässt große Fußstapfen. Eine neoliberale Bilderbuchkarriere, wie die seinige, ist schwer zu toppen. Jahrelang geisterte die graue Eminenz durch die Amtsstuben, zuerst im Finanzministerium – bis Oskar Lafontaine ihn 1999 in den zeitweiligen Ruhestand versetzte –, später verschärfte er im Dienste der EU-Kommission die rigiden Verschuldungsregeln für die Euro-Z...

Artikel-Länge: 1878 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen