Wieder in Volkes Hand

Es ist ein weiterer Erfolg für die venezolanische Regierung: Seit Dienstag übt Caracas wieder die volle Kontrolle über das petrochemische Unternehmen Monómeros in Kolumbien aus. Venezuelas Kommunikationsminister Freddy Ñáñez hatte zuvor ein entsprechendes Dokument unterzeichnet, berichtete die kolumbianische Tageszeitung El Espectador. Noch am Dienstag reiste der Chef des Mutterkonzerns Petroquímica de Venezuela (Pequiven), Pedro Tellechea Ruiz, nach Kolumbien, wie die Zeitung Correo del Orinoco meldete. Pequiven ist der petrochemische Zweig des staatlichen Erdölkonzerns PDVSA.

Am Montag hatten sich Kolumbiens Leiter der staatlichen Unternehmenskontrolle, Billy Escobar, und der venezolanische Botschafter, Félix Plasencia, in Bogotá darauf geeinigt, dass die Regierung in Caracas schnellstmöglich eine neue Führung für Monómeros ernennen solle. Das Unternehmen, das im Hafen der nordkolumbianischen Stadt Barranquilla Düngemittel produziert, befand sich seit 2...