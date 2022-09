Washington umgarnt Simbabwe

Die offiziellen Einladungen für den nächsten »US-Africa Leaders Summit« vom 13. bis 15. Dezember in Washington sind verschickt. Der damalige US-Präsident Barack Obama hatte zum ersten Gipfel 2014 noch eine Reihe von sanktionsbetroffenen Staaten wie Ägypten, Sudan oder die Zentralafrikanische Republik außen vor gelassen. Diesmal sind alle afrikanischen Länder eingeladen, ausgenommen jene, mit denen die USA keine diplomatischen Beziehungen unterhalten (Eritrea, Westsahara) oder die von der Afrikanischen Union suspendiert sind (die Militärregierungen im Sudan, in Mali, Burkina Faso und Guinea).

Es gilt, Washingtons bröckelnden Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent zu festigen, ist doch die Afrikanische Union nicht gewillt, sich in den von Expräsident Donald Trump vom Zaun gebrochenen Wirtschaftskrieg mit der Volksrepublik China einspannen zu lassen. Auch den Einmarsch Russlands in die Ukraine in der UNO zu verurteilen, war ein Drittel der afrikanischen St...