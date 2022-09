Dem Westen den Spiegel vorgehalten

Schon vorab hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) für ihren Aufenthalt in New York während der UN-Generalversammlung recht klare Ziele benannt: Sie wolle die Zeit nutzen, um »die Themen und Anliegen unserer Partner in Afrika, Asien, Lateinamerika und der arabischen Welt in den Mittelpunkt zu stellen«, teilte sie mit. Nur zu, möchte man meinen.

Was die Staaten Afrikas betrifft, die Baerbock als vermeintliche »Partner« zu vereinnahmen sucht, könnte die Außenministerin sich an der New Yorker Rede von Macky Sall orientieren. Sall sprach als derzeitiger Vorsitzender der Afrikanischen Union (AU) schließlich für den gesamten Kontinent. Er plädierte zum Beispiel dafür, die – im Westen beinahe schon in Vergessenheit geratenen – Sanktio...