Biege, Borsody

Die singenden Brüder Gerd-Christian und Holger Biege wuchsen in Greifswald in einem musikalischen Elternhaus auf, ehe sie 1960 nach Berlin zogen. Holger, der jüngere von beiden, wäre am Montag 70 geworden, er starb 2018. Er lernte BMSR-Techniker, jobbte in verschiedenen Berufen, nahm nach seinem NVA-Dienst ein Musikstudium auf und arbeitete mit der Gruppe Nostrum sowie als Frontmann der Schubert-Formation. Als Solist hatte er als Interpret und Komponist mit »Sagte mal ein Dichter« und »Reichtum der Welt« durchschlagende Erfolge und wurde von den Lesern des Jugendmagazins Neues Leben 1978 und 1979 zum Interpreten des Jahres gewählt. Sein Stil zwischen Chanson, Lied und Rockmusik war einmalig in der DDR. Als er im Januar 1983 am Musikfestival »Rock für den Frieden« teilnahm, wusste er schon, dass er bald das Weite suche...