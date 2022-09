Europa zuerst

In einer Zeit, in der es notwendig wäre, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren, wenn nicht darauf zu verzichten, werden geradezu »pharaonische« Pläne wieder aus der Schublade gezogen. Die algerische Nachrichtenseite La Patrie News berichtete am Sonntag, dass am 15. September Vertreter Marokkos, Nigerias und der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft CEDEAO in Rabat eine Absichtserklärung über den Bau einer gemeinsamen Erdgaspipeline 6.000 Kilometer entlang der afrikanischen Küste unterzeichnet haben. Ein »Zeitrahmen für die Umsetzung des Vorhabens«, das schon 2016 und 2018 angekündigt worden war, sei laut Le Monde vom darauffolgenden Tag nicht bekannt.

Seit Algerien im vergangenen Herbst den Betrieb der Medgaz-Leitung einstellte, die über die Meerenge von Gibraltar nach Spanien führt, muss Marokko Erdgas auf umgekehrten Weg aus Spanien beziehen. Der Hintergrund ist die Krise um die Westsahara, in der seit Ende 2020 wieder Krieg herrscht. Spa...