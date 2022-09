Kuba vor wegweisender Abstimmung

Die kubanische Bevölkerung wird an diesem Sonntag nach monatelangen und teils kon­troversen Debatten über ein neues Familiengesetz abstimmen. Der Nationale Wahlrat (CEN) schätzt, dass sich mehr als acht Millionen Menschen an dem Referendum beteiligen werden, erklärte dessen Präsidentin Alina Balseiro Gutiérrez am Montag (Ortszeit) vor Pressevertretern in Havanna. Landesweit wurden 24.860 Wahllokale eingerichtet. Die Auszählung und die Bekanntgabe der Ergebnisse sollen bereits am Tag der Abstimmung erfolgen. Bei einem Probedurchlauf am Wochenende sei überprüft worden, dass alle Vor­aussetzungen dafür erfüllt seien, teilte Balseiro Gutiérrez mit. Nach Angaben des CEN stehen zudem mehr als 1.000 Wahllokale im Ausland zur Verfügung, in denen die rund 22.000 kubanischen Bürger, die in offizieller Mission und in den Bereichen Gesundheit, Sport, Bildung oder anderen Bereichen unterwegs sind, ihr Wahlrecht ausüben können.

Der neue »Códico de las familias«, der da...