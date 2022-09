Da kommst du nicht so leicht aus dem Quark

Unruhige Zeiten durchlebt in diesen Wochen der FC Erzgebirge Aue. Im Sommer musste man nach sechs Jahren in der fußballerischen Zweitklassigkeit wieder den bitteren Gang in die dritte Liga antreten, und dort will die Mannschaft nun partout nicht ankommen. Noch ohne Sieg zieren die Erzgebirgler nach neun Spieltagen das Tabellenende. An diesem Wochenende folgte nun mit einem 1:3 beim TSV 1860 München die nächste Niederlage.

Trainer Timo Rost, erst im Sommer vom Ligakonkurrenten SpVgg Bayreuth losgeeist, scheint jedoch vorerst noch sicher im Sattel zu sitzen: »Ich glaube, dass es zu einfach wäre, jetzt alles auf den Trainer zu schieben. Es sind viele Altlasten mit in die Saison genommen worden«, sagte er nach der neuerlichen Pleite, die Aues Anhang in der zweiten Hälfte mit lautstarken »Vorstand raus!«-Rufen quittiert hatte.

Dieses Ansinnen wurde dann am Sonntag prompt erhört. Denn der seit 2014 amtierende Präsident Helge Leonhardt, der den Coach bislang s...