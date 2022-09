Pflege nach Bedarf nicht vorgesehen

Der Senat hätte längst seinen Einfluss geltend machen müssen, ist die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft überzeugt. Anstelle mit verbindlichen Entlastungsmaßnahmen an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) eine gute Patientenversorgung sicherzustellen und Patienten und Pflegepersonal zu schützen, schaue er »seit Monaten tatenlos zu« und trage daher die »politische Verantwortung dafür, dass die Versorgungssicherheit massiv gefährdet ist«, erklärte Deniz Celik, gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion, am Sonntag. Bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres haben Pflegekräfte die Personalnot und Überlastung im UKE in einem Brandbrief angeprangert. Demnach müssten in der Intensivmedizin zu viele Patienten pro Pflegekraft versorgt werden: Anstelle von zwei müsse sich eine Beschäftigte um drei kümmern. Und das führt zu einer schlechteren Versorgung und gefährdet die Sicherheit der Patienten.

