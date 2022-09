Gedächtniskünstler des Tages: Olaf Scholz

Mangelhafte bis nicht vorhandene Gedächtnisleistung hat große Vorteile. Wer erinnert sich schon daran, dass im März innerhalb nur eines einzigen Tages 81 Menschen in Saudi-Arabien hingerichtet wurden? Oder an die Tausende Vertragsarbeiter, die in Katar die Stadien für die Hautevolee unter den Fußballfans errichtet haben und die baldige Weltmeisterschaft nicht mal mehr am Fernseher miterleben können, weil sie aufgrund von Ausbeutung tot sind? Und daran, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein gleiches Schicksal erfährt, wer einfach nur homosexuell ist? Olaf Scholz jedenfalls hat...