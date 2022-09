Machtinstrument des Westens

In der Weltsprache Englisch nennt man sie üblicherweise »Unilateral sanctions«, wörtlich übersetzt also: einseitige Sanktionen. Das ist leicht irreführend, da hinter solchen Strafmaßnahmen, die meist wirtschaftlicher und/oder finanzieller Art sind, aber zum Beispiel auch Einreiseverbote beinhalten können, durchaus mehrere Staaten gemeinsam stehen können. Der Begriff dient in der Hauptsache der Unterscheidung solcher Vorgänge von Maßnahmen, die durch Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats völkerrechtlich legitimiert sind. Viele Länder, darunter die Volksrepublik China, halten einseitige Sanktionen einzelner Länder grundsätzlich für »illegal«. Sie seien ein schweres Hindernis auf dem Weg zur »Multipolarisierung der Welt« und zur »Demokratisierung der internationalen Beziehungen«, lautet eine zentrale Begründung.

Die deutsche Partei Die Linke hat sich im Juni von einem Tag auf den anderen per Mehrheitsbeschluss zur Unterstützerin einseitiger Sanktionen erklärt. V...