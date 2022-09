Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ästhetisierung der Gewalt Krieg und Medien: Neues Heft der Zeitschrift Z Holger Czitrich-Stahl Der thematische Schwerpunkt der eben frisch erschienenen Nummer 131 der Zeitschrift Z liegt auf »Öffentlichkeit – Medien – Krieg«. Unter die Lupe genommen werden alte und neue Medien in den Großkonflikten der Gegenwart. Daneben ordnet Frank Deppe das politische Agieren des »Westens« ein: Im Unterschied zum Kalten Krieg handele er nicht mehr aus einer ökonomischen Position der Stärke heraus, sondern aus einer Position der Bedrängnis. Jürgen Habermas galt nach seiner Schrift »Strukturwandel der Öffentlichkeit« (1961) bei nicht wenigen Leuten als Marxist. Michael Zander, der den »alten« und »neuen« Habermas untersucht, wundert sich, wie groß die Distanz zu dieser Einordnung geworden ist, denn radikaldemokratischen Eingriffen in die ökonomische und staatliche Ordnung gegenüber fällt Habermas nun ein »kurzangebundenes negatives Urt...

