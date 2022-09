»Los von Moskau«

Der Sturz des Zaren Nikolai II. und die Februarrevolution 1917 lösten in der Ukraine ungeahnte Turbulenzen aus. Die Zentralrada, im März 1917 geschaffen als Vertretung ukrainischer politischer, gesellschaftlicher, und kultureller Organisationen, erklärte sich zur höchsten gesetzgebenden Instanz. Nach dem Sturz der provisorischen Regierung am 7. November in Petrograd und der Bildung einer Koalitionsregierung aus Bolschewiki und Sozialrevolutionären unter Führung Lenins rief die Zentralrada im Januar 1918 die Ukrainische Volksrepublik aus: »unabhängig und selbständig, ein freier und souveräner Staat des ukrainischen Volkes«. Das Gebiet der Ukrai­nischen Volksrepublik reichte von Kiew bis Cherson im Süden, umfasste aber nicht die Halbinsel Krim.

Die Ukrainische Volksrepublik hatte, wie die österreichische Historikerin Kerstin S. Jobst in ihrer »Geschichte der Ukraine« konstatiert, »nur wenig Rückhalt in der Bevölkerung«. Denn: »Die überwiegend russische oder...