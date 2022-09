Schutzlos ausgeliefert

Ein achtstündiger Streik hat am Freitag in ganz Italien den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt. Ausgenommen war wegen der schweren Überschwemmungen mit inzwischen elf Todesopfern die Region der Marken (italienisch: Marche). Aufgerufen hatten die Branchenorganisationen der Gewerkschaftsdachverbände CGIL, CISL, UIL, CISAL und UGL, die damit auf die Zunahme von Attacken auf Beschäftigte in öffentlichen Verkehrsmitteln reagierten. In ihrem Aufruf beklagten die Gewerkschaften »einen nicht mehr hinnehmbaren Zustand« und forderten »sofortige Maßnahmen zum Personalschutz«. Auch Verkäuferinnen und Verkäufer an Fahrkartenschaltern ließen ihre Arbeit ruhen.

In den vergangenen Monaten wurden im gesamten Landesgebiet wiederholt gewalttätige Angriffe gegen Fahrer, Kontrolleure, Stationsleiter sowie Fährschiffer von Wasserbussen in Venedig (Vaporetti) registriert. Weder seitens der Verkehrsbetriebe noch seitens der Behörden habe es aber bislang »spezifische Maßnahmen zu...