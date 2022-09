Britische Krone in der Krise

Auch wenn die kilometerlangen Schlangen von Monarchieanhängern in London einen anderen Eindruck vermitteln könnten: Das britische Königshaus befindet sich in einer Krise. Die Zustimmung der Bevölkerung zur Krone ist so gering wie nie zuvor.

Im Rahmen des British Social Attitudes Survey wird regelmäßig die Bedeutung der Monarchie untersucht. Dabei war die Zustimmung zur Krone seit 1994 relativ stabil, rund zwei Drittel der Befragten hielten diese für »sehr« oder »relativ wichtig«. Im nun veröffentlichten Ergebnis für 2021 gab allerdings bereits ein Viertel an, die Monarchie »nicht wichtig« zu finden, nur die Hälfte der Briten hielt sie für »wichtig«. Bei den unter 35jährigen erklärten nur 14 Prozent, das Königshaus sei »sehr wichtig«. Am vergangenen Montag erklärte der Autor der Studie, John Curtice von der Universität Strathclyde in Schottland, in einem Beitrag für The Conversation, der neue König Charles übernehme die Krone »zu einem Zeitpunkt, an dem di...