Der Kampf geht weiter

Julian Assange, Journalist und Gründer von Wikileaks, droht ein beängstigendes Folterregime, sollte er wegen vorgeschobener Spionagevorwürfe an die USA ausgeliefert werden. Dabei hat er lediglich seine Aufgabe als investigativer Journalist erfüllt und staatliche Lügenpropaganda, Verbrechen und Morde in den ungerechten Kriegen des Imperiums gegen Irak und Afghanistan entlarvt. Er hat damit kein Verbrechen begangen, außer vielleicht dem, das ihm offensichtlich nicht verziehen wird: die imperiale US-Armee in Verruf zu bringen, weil sie unbewaffnete Zivilisten im Irak und anderswo getötet hat. Wikileaks veröffentlichte einen Funkmitschnitt, in dem US-Soldaten in einem Helikopter zu hören sind, die lachen und scherzen, während sie Araber unter Feuer nehmen und abschlachten.

Es waren jedoch nicht die Mörder in Uniform, die beschuldigt wurden, sondern es ist Assange: Wegen der Veröffentlichung dieses und anderer Verbrechen erlitt er in der Isolationshaft weiße, ...