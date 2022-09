Orwell grüßt

Generationen deutscher Schüler haben Bekanntschaft mit George Orwells Antiutopie »1984« gemacht. Sie gilt gemeinhin als Parabel des sogenannten Totalitarismus, der sogar die menschliche Sprache umkodiere ins »Neusprech«. Das hatte bei Orwell drei Prinzipien, und eines davon lautete »Krieg ist Frieden«.

Dieser Politgrusel lebte von der impliziten Gewissheit, dass so etwas in der entwickelten Demokratie nicht vorkommen könne. Doch, es kann. Annalena Baerbock gab in der FAZ vom Donnerstag ein Beispiel. Da forderte sie rasche Panzerlieferungen an die Ukraine, »um Menschenleben zu retten«. Denn Menschen in russischer Uniform sind für sie anscheinend keine, es muss vor ihnen gerettet werden. Das ist die Sprache des Faschismus: die Entmenschlichung des politischen Gegners. Dabei zeigt Baerbock durchaus Emotionen: Es habe ihr »das Herz geblutet«, gibt sie zu, als sie die BRD nicht schon im Frühjahr mit der Ausrufung einer sogenannten Flugverbotszone »zur Kriegspa...