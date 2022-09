Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. September 2022, Nr. 217

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Anno … 38. Woche 1792, 21. September: Während des Krieges, den Österreich und Preußen gegen das revolutionäre Frankreich führen, kommt es bei Valmy zu einem Artillerieduell. Die Bedeutung der »Kanonade von Valmy« liegt vor allem darin, dass es sich um den ersten Sieg der Franzosen gegen die zur Verteidigung der Monarchie angetretenen Koalitionstruppen handelt. Am Tag nach der Schlacht erklärt der nach allgemeinem Wahlrecht gewählte französische Nationalkonvent König Ludwig XVI. für abgesetzt und ruft die Erste Republik aus. Sie hat bis 1804 Bestand, als Napoleon Bonaparte sich in Paris zum Kaiser krönen lässt. 1862, 22. September: Abraham Lincoln verkündet mit der Emanzipationserklärung das Ende der Sklaverei in den Südstaaten der USA, die sich mit der Union im Krieg bef...

