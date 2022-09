»Denk an Deine Brüder«

Ist die Ukraine »längst eine Nation« mit einer »erstaunlichen Kohäsion der ukrainischen Gesellschaft«, wie der Münchener Geschichtslehrer Martin Schulze-Wessel in der FAZ vom 19. März dozierte? Oder liegen die Dinge womöglich komplizierter als der Professor, der den Ukrainern einen »bemerkenswerten Widerstandsgeist« bescheinigt, sie darstellt?

Dass es »die« ukrainische Nation klar abgegrenzt von Russland nicht gibt, zeigen Fakten, die bürgerliche Blätter gern ausblenden. Seit März 2014 haben mehrere Millionen früherer ukrainischer Staatsbürger die russische Staatsbürgerschaft angenommen. Das begann im »russischen Frühling« auf der Krim. Und es setzte sich fort in den »Volksrepubliken« Lugansk und Donezk. Seit dem Frühjahr stehen auch in den Gebieten Cherson und Saporoschje, ukrainisch Saporischschja, Bewohner der bisherigen Ukraine nach russischen Pässen an. Zugleich betrachtet ein erheblicher Teil der ukrainischen Gesellschaft das militärische Vorgehen R...