Rezession ist Konsens

Ist das schon die Rezession oder kommt sie erst noch? Über diese Frage gibt es freundliche Streitereien unter den Prognostikern. In den USA verläuft die Diskussion ähnlich wie hier. In der vergangenen Woche hat der Aktienmarkt zwei Handelstage hintereinander kräftig nachgegeben. Anlass war die Inflationsziffer für August, die entgegen den Erwartungen der Auguren wieder über acht Prozent im Jahresverlauf ausfiel. Das ist mittlerweile geringer als hierzulande. Aber die USA haben auch nicht das Gasproblem wie in Europa, denn Gas ist in Nordamerika genug vorhanden und die existierenden Pipelines werden auch genutzt. Der Gaspreis ist dort zwar auch ungewöhnlich hoch. Das aber liegt daran, dass die Nachfrage aus Europa plötzlich anzog, weil Habeck und Co. auf Einkaufstour gegangen sind und jeden Preis für Schiffsladungen LNG (Flüssigerdgas) zu zahlen bereit waren. Der Ölpreis ist mittlerweile sogar auf etwa 90 US-Dollar je Fass gesunken und damit auf ein Niveau...