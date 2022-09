Schläge gegen Verwaltungen

Die Ukraine hat in einer offenbar koordinierten Aktion Standorte von Behörden in den besetzten Gebieten angegriffen. Dabei wurden in Berdjansk der für Wohnungsbau zuständige Vizebürgermeister und seine Frau getötet. Letztere leitete das örtliche Wahlkomitee und war damit für die Vorbereitung eines künftigen Referendums über den Anschluss an die Russische Föderation zuständig. In Lugansk traf eine ukrainische Rakete den Sitz der Generalstaatsanwaltschaft der »Volksrepublik«; der Leiter der Behörde und seine Stellvertreterin wurden getötet. In Cherson wurde die regionale Zivilverwaltung angegriffen; es blieb offenbar bei Sachschaden. Der Leiter der Behörde, Kirill Stremousow, berichtete später, die Rakete sei in sei...