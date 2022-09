Stehplätze sind Fankultur

Jeder, der mich als Fananwalt kennt, weiß, wie wichtig es für mich ist, stets für die Fankultur einzutreten und sie zu verteidigen. Immer wieder gibt es Versuche von Verbänden, Polizei und Innenpolitikern, die Fankultur kleinzureden oder sie gar lächerlich zu machen. Dabei sind es die Fans in den Kurven, die für die einzigartige Atmosphäre sorgen. Sicherlich gibt es nicht die »eine« Fankultur. Eins ist aber klar: Die Stehplätze gehören dazu. Sie sind der Hort des Zusammenhalts und des Zusammenseins. Dort werden die Gesänge und Choreographien lebendig. Und es gibt wohl kaum ein kleinen Fußballfan, der nicht Teil der Kurve sein will, statt mit dem Vater im »Familienblock« zu sitzen. All das sind Gründe, warum die Fans hierzulande für den Erha...