Neue Details, neue Fragen

Im Fall des am 8. August von einem Polizisten in Dortmund erschossenen 16jährigen senegalesischen Flüchtlings werden immer weitere Details bekannt. In der Sitzung des Rechtsausschusses des NRW-Landtages wurde am Mittwoch ein Bericht des Justizministeriums im Zusammenhang mit dem Tod von Mouhamed Lamine Dramé vorgelegt. Demnach soll bei dem Einsatz vor den Schüssen aus einer Maschinenpistole bereits seit April abgelaufenes und darum möglicherweise unwirksames Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein. Zudem ist inzwischen ein Video von dem Polizeieinsatz aufgetaucht, das allerdings erst nach den tödlichen Schüssen einsetzt. »Immer neue Informationen, immer neue Fragen – so geht es nun seit Wochen mit jedem Bericht von Justiz- und Innenminister. Das unterstreicht für uns um so deutlicher: Es ist richtig, diesen Fall auch politisch aufzuarbeiten«, erklärt Sonja Bongers, rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im NRW-Landtag. Schlussfolgerungen für die künf...