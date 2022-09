Annäherung alter Rivalen

Wenn die Shanghai Cooperation Organisation (SCO) – wie übrigens auch das BRICS-Bündnis – zur Zeit Fortschritte macht, liegt das nicht nur, aber auch daran, dass die Beziehungen zwischen China und Indien sich zuletzt deutlich verbessert haben. Beide Staaten gehören beiden Zusammenschlüssen an – und deren gedeihliche Weiterentwicklung gerät in Gefahr, wenn sich die zwei asiatischen Riesen in den Haaren haben. Genau das aber war bis vor kurzem der Fall.

Einen Tiefpunkt hatten die indisch-chinesischen Beziehungen im Frühjahr 2020 erreicht, als bei Scharmützeln zwischen den Truppen beider Staaten an der Line of Control, der Demarkationslinie hoch oben im Himalaya, zahlreiche Tote und Verletzte zu beklagen waren. Es war die Zeit, in der sich Neu-Delhi der harten Sanktionspolitik des Westens gegen Beijing anzuschließen begann, in der der Quad-Pakt – ihm gehören die USA, Japan, Australien und Indien an – seine ersten gemeinsamen Manöver durchführte und in der sog...