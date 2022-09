Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mord an Abu Akleh bleibt straffrei Abschlussbericht der israelischen Armee zur Erschießung der Journalistin: »Tragisches Versehen«, niemand trägt Verantwortung Gerrit Hoekman Am 11. Mai wurde die populäre palästinensische Al-Dschasira-Reporterin Shirin Abu Akleh im Alter von 51 Jahren getötet, als sie über eine israelische Razzia im Flüchtlingslager Dschenin berichtete. Ein Kollege wurde verletzt. Externe Untersuchungen haben ergeben: Abu Akleh, die auch US-Bürgerin war, starb durch eine israelische Kugel. Fast vier Monaten nach ihrem Tod hat nun auch die israelische Armee ihre internen Ermittlungen abgeschlossen. Es sei nicht möglich, »die Quelle der Schüsse, die Frau Abu Akleh trafen, eindeutig zu bestimmen«, heißt es in einer Erklärung der israelischen Armee (IDF) vom 5. September. »Es besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Frau Abu Akleh versehentlich von Schüssen der IDF getroffen wurde, die auf Verdächtige abgefeuert wurden, die als palästinensische Bewaffnete identifiziert wurden.« Die palästinensische Staatsanwaltschaft am Sitz der Autonomiebehörde in Ramallah hatte damals schnell ermittelt, dass zu dem Zeit...

