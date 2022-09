Roboter im Kuhstall

Smart Farming auf dem Agrarhof in Brüel

Die Bäuerin im Sternberger Seenland kommt ihrer Sorgepflicht per App nach: 400 Jersey-Kühe werden auf Menschengeheiß von Robotern gefüttert und gemolken. Nummer fünf lebt also und putzt die Ställe! Ist es das, was er uns damals sagen wollte, als er meinte, er brauche »Input«? D 2022.

NDR, 18.15 Uhr

Talent oder Training?

Die Wissenschaft vom Erfolg

Veranlagung oder viel üben: Wie kann man verflixt noch mal Bestleistungen abliefern? Ob es klappt, hat viele Gründe. Lohnt es sich also, jetzt trotz Raucherlunge die Einladung zum Probetraining anzunehmen, oder die Ebay-Kleinanzeige mit Omas Oboe zu löschen? D 2021.

3sat, 20.15 Uhr

Die Hansestadt Stralsund

Welterbe an der Meerenge

Einige machen das: Die schwimmen über zwei Kilometer durch die arschkalte Ostsee von Stralsund nach Rügen. Dabei gibt es ja den Damm und seit 2007 soga...