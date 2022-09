Die schreckliche Wahrheit

Das »Ticket ins Paradies« ist offenkundig ein Betrugsversuch. Daran ändert auch das vermeintliche Traumpaar Julia Roberts und George Clooney nichts. Zwar stand es schon in diversen Filmen wie Steven Soderberghs »Ocean’s Eleven« (2001), in Clooneys eigener chaotischer Regiearbeit »Confessions of a Dangerous Mind« (2002) oder Jodie Fosters »Money Monster« (2016) gemeinsam vor der Kamera, hatte aber noch nie ein Paar im engeren Sinne dargestellt. Der Film soll auf der indonesischen Insel Bali spielen. Gedreht wurde aber im australischen Bundesstaat Queensland in den Städten Brisbane und Gold Coast sowie auf den Whitsunday Islands (deutsch: Pfingstsonntagsinseln) vor Queenslands Küste. Zugegebenermaßen sieht es da ganz schön aus, doch das aalglatte Spiel der beiden Hauptdarsteller und das vorhersehbare Skript dieser Romcom sind alles andere als paradiesisch.

Sie können sich auf den Tod ...