Steuern statt Gewinne

Der deutsche Energiekonzern EnBW wird sich an einer Rettung des angeschlagenen Gasversorgers VNG beteiligen. »Das Verfahren ist im Gange«, sagte der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), am Dienstag. Es brauche niemand zu denken, dass sich die EnBW daran nicht »substantiell« beteiligen müsse. »Das geht natürlich nicht am Mutterkonzern vorbei.« Die Leipziger Verbundnetz AG (VNG) ist mehrheitlich in Besitz des Karlsruher Energieversorgers. An diesem hält das Land Baden-Württemberg 46,75 Prozent der Anteile. Das Land will sich allerdings bislang nicht an der Rettung beteiligen, teilte die dpa am Dienstag mit.

Die VNG ist für die Energieversorgung in Deutschland in besonderem Maße relevant. Sie gilt als Deutschlands drittgrößter Gasimporteur und versorgt rund 400 Stadtwerke und Industriebetriebe, besonders in Ostdeutschland. Der Konzern ist aber auch der zweitgrößte Betreiber von Fernleitungsnetzen in der Bunde...