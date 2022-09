Gewalt geht weiter

Einen Monat nach dem Amtsantritt des progressiven Präsidenten Gustavo Petro in Kolumbien zeigt sich immer deutlicher, dass der Weg zu einem von politischer Gewalt freien Land kein leichter sein wird. Vor allem sind immer wieder Menschenrechtsaktivisten von ihr betroffen. Allein in der vergangenen Woche seien vier getötet worden, erklärte Human Rights Watch am Dienstag.

Demnach wurde der Bauernführer Sneider Ruiz Pinto am Sonntag im östlichen Departement Arauca nachts mit einem Messer niedergestochen. Am Tag zuvor war der Gewerkschafter Sibares Lamprea Vargas in Barrancabermeja im nordöstlichen Departamento Santander erschossen worden. Die Sozialaktivistin Eva Amaya Vidal war am Freitag ebenfalls im Norden mit Messerstichen in ihrem Haus gefunden worden. Am Dienstag vergangener Woche hatten zwei Männer die Pädagogin und Kinderrechtlerin Sandra Patricia Montenegro im südwestlichen Palmira getötet.

Wie unter anderem die kolumbianische Zeitung El Espectador o...