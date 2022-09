PR für die Monarchie

Er sei erfreut zu verkünden, sich mit der bahrainischen »Nationalen Institution für Menschenrechte« (NIMR) auf deren finanzielle Förderung durch die Bundesrepublik Deutschland geeinigt zu haben. Dies erklärte Clemens Hach, der erst seit wenigen Wochen im Amt befindliche deutsche Botschafter in Bahrain, am Dienstag unter anderem auf Twitter. Finanziert werde ein »Kapazitätsaufbau für Mitglieder von Organisationen der Zivilgesellschaft im Bereich Menschenrechtsmonitoring« genanntes Projekt, heißt es in dem Eintrag, der suggeriert, es handle sich bei der NIMR um eine unabhängige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hätte, die fatale Menschenrechtsbilanz zu verbessern oder gar die Demokratiedefizite im Königreich Bahrain zu beheben.

Tatsächlich war die Institution 2009 durch ein königliches Dekret installiert worden. Zwar werden ihr auf dem Papier weitreichende Kompetenzen zugestanden, ihr eigentlicher Zweck ist aber das »Whitewashing«, also die Schönfärbe...