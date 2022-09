Faschistische Soldaten im Visier

Der Bundeswehrgeheimdienst ermittelt gegen mehrere Bundeswehrsoldaten, die eine faschistische Zelle gebildet haben sollen. Das teilte das Verteidigungsministerium zu Wochenbeginn den Obleuten des Verteidigungsausschusses im Bundestag auf einen Unterrichtungswunsch über Details eines Einsatzes des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) bei Soldaten in Hannover und weiteren Orten mit. »Zum Zeitpunkt der konzertierten Befragungsaktion im März 2022 handelte es sich dabei um einen Personenkreis im einstelligen Bereich, gegen den entsprechende Verdachtsmomente vorlagen«, hieß es in dem als Verschlusssache klassifizierten Dokument, das der Deutschen Presseagentur vorliegt. »Bei einem Teil der in Rede stehenden Soldaten handelt es sich um Angehörige der Feldjägertruppe«, hieß es weiter. Einer der Verdächtigen habe eine Ausbildung als Personenschützer, es werde geprüft, ob er im März noch im Einsatz gewesen sei. Sichergestellt sei allerdings, dass der Soldat bis zum...