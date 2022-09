Nicht so schlimm

Freunde hatten meinen Vater abgeliefert. Er wäre nicht mehr ohne Hilfe nach Hause gekommen, so stramm war er. Sie hakten ihn unter, nahmen ihn in die Mitte und stellten ihn bei uns im Flur ab. Meine Mutter wurde allein nicht fertig mit seinen zwei Zentnern, also rief sie mich. Ich war sechzehn und hatte irgend etwas Wichtiges zu tun, vermutlich Bukowski lesen, und war entsprechend genervt, als sie mich herbeizitierte. Ich sah ihn da im Flur stehen, wie er im Vollsuff herumlamentierte, immer wieder schallend lachte, während meine Mutter stetig wütender wurde, weil sie ihn irgendwie ins Bett bekommen musste und nicht wusste wie. Ich mochte meinen Vater, angeheitert im Kreise seiner Kumpels, laut, lebenslustig, komisch, aber nicht so. Völlig abgeschossen. Er konnte kaum auf den Beinen stehen, wollte ständig meine Mutt...