Goofy, Gregor

Am Sonnabend jährt sich die erste Filmpremiere von Dippy Dawg in »The Whoopee Party« zum 90. Mal (auch, wenn im Mai 1932 schon mal ein alter Bauer in einem Micky-Maus-Film zu sehen war, der ihm ähnelte). Mit Micky Maus und Donald Duck gehört er bis heute zu den großen drei von Disneys Zeichentrick- und Comicuniversum. Dippy wer? Tatsächlich wurde der »verdrehte Hund«, so die Übersetzung, nach wenigen Jahren in Goofy umbenannt. Der Name ist nicht besser, bedeutet er doch »Dummerjan« oder schlicht »der Doofe«. Dabei ist Goofy ein guter Freund, naiv, tollpatschig und gutherzig, manchmal mit absurden Ideen und immer mit einer einmaligen Lache ausgestattet. In Comicstrips war er ab Januar 1933 dabei, und im Laufe seiner Karriere wurde er Star eigener Kinofilme und Serien – Supergoof (seit 1965) und James Goof (seit 1987) waren langlebige Ableger –, und bis heute sieht man ihm die 90 nicht an.

