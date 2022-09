Zum Inhalt dieser Ausgabe | Geisterfahrer des Tages: Michael Lohscheller Simon Zeise Managern ist es egal, welches Unternehmen sie an die Wand fahren. Die Stoßrichtung ist immer dieselbe: Feuern, abfinden, auf Rendite trimmen. Michael Lohscheller hat seine Fähigkeiten bei Opel unter Beweis gestellt. Er war der Mann fürs Grobe, der die Eingliederung in das Stellantis-Konglomerat für die Aktionäre erfolgreich umsetzen sollte. Opel-Werke wurden dichtgemacht, die Arbeiter mit Auslagerungsplänen erpresst, die Belegschaft filetiert. Als Lohscheller im September 2021 den Chefposten beim Rüsselsheimer Autobauer ablegte, attestierte ihm die FAZ, alle Anforderungen erfüllt zu habe...

Artikel-Länge: 1874 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen