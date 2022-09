Orden für Kriegsprofiteure

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat dem Vorstandsvorsitzenden des türkischen Rüstungskonzerns Baykar Makina am Freitag den »Verdienstorden erster Klasse« verliehen. Die Auszeichnung ging an Haluk Bayraktar, den Bruder des türkischen Geschäftsmannes Selcuk Bayraktar. Die Firma der beiden produziert seit 2014 die gleichnamige Kampfdrohne »TB2«, die von immer mehr Staaten weltweit bestellt wird. Auch die Ukraine erhielt im vergangenen Jahr eine erste Lieferung, die Systeme wurden anschließend gegen den russischen Einmarsch eingesetzt. Dort haben sie zu Beginn des Krieges für Erfolge gesorgt, darunter etwa die Wiedereroberung der von Russland besetzten Schlangeninsel.

In der Ukraine hat die »Bayraktar TB2« Kultstatus, Nationalisten widmeten der Drohne sogar ein eigenes Lied. Darin werden die russischen Angreifer als »Orks« und Staatschef Wladimir Putin als »Unhold« bezeichnet. In Litauen, Norwegen, Polen und Kanada sowie in der Ukraine selbst ha...