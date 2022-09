Druck im System

Der Investitionsrückstand im Bereich der staatlichen Schulen in Deutschland hat sich verringert. Dennoch lag er im vergangenen Jahr bei 45,6 Milliarden Euro. Das waren rund 900 Millionen Euro weniger als im Jahr 2020, wie die am Dienstag von der KfW in Frankfurt am Main veröffentlichte Untersuchung ergab.

Die Lücke entspreche damit dem 4,7fachen der 9,8 Milliarden Euro, die die Kommunen in die Schulen investierten. Laut KfW besonders besorgniserregend: Die Unterschiede bei der Betroffenheit von hohen Rückständen zwischen den Kommunen nehmen weiter zu. So vermeldeten im KfW-Kommunalpanel...