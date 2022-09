Keine besondere Schwere der Schuld

Er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Der 20 Jahre alte Student Alexander W. hatte am 18. September 2021 an einer Tankstelle im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein Dienst, als der heute 50 Jahre alte Softwareentwickler Mario N. ohne den damals vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz an die Kasse trat, um Bier zu kaufen. Pflichtgemäß wies W. den Kunden auf die Coronamaskenpflicht hin – wenig später war der Student, der in der Tankstelle als Aushilfe gearbeitet hatte, tot. N. war mit einem Revolver zurückgekehrt und hatte den jungen Mann mit einem Kopfschuss niedergestreckt. Für diese skrupellose Tat, die bundesweit Entsetzen auslöste, ist Mario N. am Dienstag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

