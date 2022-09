Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Hamburgs rotes Erbe Der Backstein bröckelt Ja, der Titel verwirrt jene, die sich auf Thälmann und Genossen freuen. Aber wie es um die Bausubstanz der Hansestadt steht, das kann man sich nichtsdestotrotz einmal anschauen. Kann ja nicht jeder in der Elbphilharmonie unterkommen. D 2019. NDR, 15 Uhr Zölibat: Der katholische Leidensweg Umfragen unter katholischen Geistlichen belegen, dass das Zölibat ausgedient hat. Die Humorebene: Der Vatikan muss sich wohl entscheiden, denn mit dem Zölibat geht der Kirche der Nachwuchs für die Kanzel aus. Es folgt im Arte-Themenabend eine Sendung über sexualisierte Gewalt im Buddhismus. Fern aller Klischees ermittelt diese Investigation innerhalb buddhistischer Kreise, die aufgrund ihrer exotischen Spiritualität manchmal bis zur Verblendung gefeiert werden. F 2021. Arte, 20.15 Uhr Plauen: Wunde...

Artikel-Länge: 2600 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen