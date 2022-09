Dem Menschen ein Gott

Einen größeren Beerdigungszug hatte Nürnberg noch nicht erlebt. Bis zu 20.000 Menschen strömten am 15. September 1872 durch die fränkische Stadt dem Johannisfriedhof zu. Das Spektakel war um so erstaunlicher, als der zu Grabe Getragene schon seit zwei Jahrzehnten in der Öffentlichkeit keine Rolle mehr gespielt hatte. Doch die Arbeiterbewegung hatte ein gutes Gedächtnis. In aller Eile und mit rührendem Eifer hatte die Nürnberger Sozialdemokratie Plakate gedruckt und verbreitet: »Arbeiter! Genossen! Der große Kämpfer für die Befreiung des Volkes aus den Banden geistiger Sclaverei, der berühmte Denker, Gelehrte und Philosoph Ludwig Feuerbach ist dem Tode verfallen. (…) Arbeiter von Nürnberg, Fürth und Umgegend! Vereinigt Euch mit uns, um am Sarge L. Feuerbachs nochmals ihm und seinen Lehren die gebührende Huldigung darzubringen.«¹ Und die Genossen kamen. Mit einem Meer roter Fahnen erwiesen sie dem zwei Tage vorher an einer Lungenentzündung verstorbenen Reli...