Zum Inhalt dieser Ausgabe | »¡Perfecto!«, aber … Ken Merten »Französisch« nennt man hier in Santiago die Einflüsse, die Stadtbild und Kultur prägen. Dabei sind sie strenggenommen haitianisch. Nach der erfolgreichen Sklavenrevolution auf der Nachbarinsel, flohen 1791 zahlreiche Sklavenhalter mit ihrem menschlichen Besitz nach Kuba, nächster Halt: Santiago. Sklaverei und später die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen wichen ganz – die von den Migranten nach Kuba gebrachte Cafékultur blieb. Wir trinken Kaffee in einem staatlichen Restaurant, für uns günstig, für unsere kubanische Freundin nicht. Seit der Pandemie, die die Inflation zum Explodieren brachte, war sie nicht mehr dort, weil sie es sich als Universitätsangestellte nicht mehr leisten kann. Auch zwanzig Pesos für die Kutschfahrt, die Avenida Jesús Menéndez an der Bucht entlang, können für sie ins Kontor schlagen. Einer der Maní-Händlerinnen etwas abkaufen, die mit Ratsche auf sich aufmerksam machen und im Blechkasten ein kleines Feuer mit sich herumtr...

Artikel-Länge: 4859 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen