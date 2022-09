Theorie und Aktion

Bei Standardwerken ist mitunter eine Neuauflage angezeigt. Der anarchopazifistische Verlag Graswurzelrevolution hat 2021 die erstmals 1977 veröffentlichte Dissertation von Gernot Jochheim zur Geschichte antimilitaristischer Aktionstheorien in sein Programm aufgenommen. Der ursprüngliche Text wurde von Herausgeber Wolfram Beyer von akademischen Schlacken (»kleinteilige Zitat- und Quellenbelege«) befreit, überarbeitet und stellenweise gekürzt. Jochheims »Antimilitarismus und Gewaltfreiheit. Die niederländische Diskussion in der internationalen anarchistischen und sozialistischen Bewegung 1890–1940« dürfte in dieser »populären Buchfassung« (Beyer) lesbarer geworden sein.

Schwerpunkt Niederlande, warum? Das westliche Nachbarland Deutschlands war seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein Zentrum der internationalen antimilitaristischen Bewegung, »holländische Friedenskämpfer und Organisationen« bedeutende Impulsgeber, so Jochheim. Ihn interessieren weniger Verbände...