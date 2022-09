Ein Menschenfreund der Pax Americana

Herr Groll und der Dozent saßen im türkischen Restaurant Kent am Beginn der Floridsdorfer Hauptstraße am nördlichen Donauufer zu Wien. Sie unterhielten sich angeregt über die südtürkische Stahlstadt Iskenderun im Golf von Adana. In jungen Jahren pflegte Herr Groll Freundschaften mit türkischen Ingenieuren, die in Grolls Heimatort Krems an der Donau zu Spezialisten im Sektor Flachstahl ausgebildet wurden. Einige Reisen in den Golf von Adana weckten Grolls Interesse an dieser im Abseits der Weltöffentlichkeit liegenden Gegend.

»Die Stadt hatte einst eine große Vergangenheit, die Gegenwart erwies sich als weniger glanzvoll«, erklärte Herr Groll. »Immerhin zwei Persönlichkeiten, die sich auf entgegengesetzten Polen des wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Spektrums befinden – ein Wissenschaftsunternehmer und ein Waffenhändler und Mafioso der Sonderklasse, können dafür ins Treffen geführt werden.«

»Ich höre«, sagte der Dozent und zückte sein Notizbuch.

»N...