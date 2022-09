Despot des Tages: Charles III.

Charles III. hat viel nachzuholen. Der dienstälteste Thronfolger der Welt darf endlich ran an die Kronjuwelen, und die Adressaten seiner Worte sind nun nicht mehr nur die Pflanzen der royalen Lustgärten. Die PR-Abteilung der Windsors wird ihm sicher geraten haben, das Image des trotteligen Esoterikers abzustreifen und den zupackenden Herrscher zu geben. Die Wahl seines Namens ist in diesem Sinne schon recht mutig und widerspricht der Annahme, dass es bei ihm auch mit dem Aberglauben nicht allzu weit her sei. Denn das Schicksal seiner Vorgänger möchte Charles III. sicher ...