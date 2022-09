Zum Inhalt dieser Ausgabe | Pessimismus ist angesagt Chancen für Atomabkommen mit Iran schwinden. Israel bereit für Militärschläge, mehr US-Sanktionen Knut Mellenthin Die Aussicht auf einen Erfolg der internationalen Verhandlungen mit dem Iran über einen neuen »Atomdeal« nimmt immer mehr ab. Nachdem alle Beteiligten in den vergangenen Monaten demonstrativ Optimismus vorgetäuscht hatten, sind seit voriger Woche pessimistische Äußerungen angesagt. Den Anfang machte am vorigen Montag der Außenpolitikchef der EU, Josep Borrell, bis dahin einer der größten Optimisten: »Ich bedauere zu sagen, dass ich heute weniger zuversichtlich über die Aussichten bin, den Deal demnächst abzuschließen, als 28 Stunden zuvor«, erklärte er gegenüber Journalisten. Sein Stimmungswechsel bezog sich auf die letzte iranische Stellungnahme, die der EU drei Tage vorher zugegangen war und deren Inhalt, wie üblich, geheimgehalten wird. An dieses Ritual des Austauschens von Andeutungen, mit denen die interessierte Öffentlichkeit nicht viel anfangen kann, hat man sich mittlerweile gewöhnt. Das Spiel ging weiter. Am Mittwoch behaupteten israelische Medie...

