»Reine Lehre« in der Minderheit

Knapp vor dem Scheitern doch noch die Kurve gekriegt: Am Ende der vierten Synodalversammlung der katholischen Kirche in Deutschland standen am Sonnabend einige wichtige Grundsatzentscheidungen. So hat sich die Versammlung in Frankfurt am Main für eine kirchliche Neubewertung von Homosexualität sowie von Frauen in geweihten Ämtern ausgesprochen. Frauen sollen demnach in Zukunft nicht mehr nur als Theologinnen Gottesdienste gestalten dürfen. Sie sollen vielmehr auch trauen und taufen dürfen sowie einer geistlichen Berufung folgen und zur Priesterin geweiht werden können. Mit dem Handlungstext »Lehramtliche Neubewertung von Homosexualität« richtet sich die Synodalversammlung direkt an Papst Franziskus. Das Papier empfiehlt ihm, den Weltkatechismus in bezug auf Homosexualität und homosexuelle Handlungen zu überarbeiten.

Besonders die Entscheidung zur zukünftigen Rolle der Frau in der katholischen Kirche galt als Nagelprobe, nachdem die Bischöfe am Donnerstag ...