Gegründet 1947 Sa. / So., 10. / 11. September 2022, Nr. 211

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wiederbelebter Imperialismus Die BRD steht in einer unheilvollen Kontinuität deutscher Geschichte. Überlegungen von Georg Lukács aus dem Jahr 1966 (Teil V) Die kollektive Verantwortung einer Nation für einen Abschnitt ihrer Entwicklung ist etwas derart Abstraktes und Ungreifbares, dass sie an den Widersinn streift. Und doch kann ein solcher Abschnitt wie die Hitlerzeit nur dann im eigenen Gedächtnis als abgetan und erledigt betrachtet werden, wenn die intellektuelle und moralische Einstellung, die ihn erfüllte, ihm Bewegung, Richtung und Gestalt gab, radikal überwunden wurde. Erst dann ist es für andere – für andere Völker – möglich, auf die Umkehr zu vertrauen, die Vergangenheit als wirklich Vergangenes zu erleben. Und erst auf dieser Ebene beginnt unsere – heute auf einem Pol mit zunehmender Schärfe auftauchende, auf dem anderen Pol mit zunehmender Überlegenheit abgelehnte – Frage einen wirklichen Sinn zu erhalten. Man nehme eine aktuelle Frage, etwa Deutschlands Anteil an und dessen Rolle in der Atommacht der NATO. Von deutscher Seite wird immer wieder hervorgehoben, dass es dabei zu keiner Diskriminierun...

Artikel-Länge: 5093 Zeichen

