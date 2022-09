An der Schwelle zum Krieg

Vor einhundert Jahren stiegen die Spannungen zwischen türkisch-nationalistischen Truppen und der britischen Besatzungsmacht in Konstantinopel und an den Dardanellen. Auf britischer Seite begannen damals deswegen Planungen für einen Krieg – gegen Sowjetrussland und die Sowjetukraine. Aufgrund von imperialer Paranoia, der Fehldeutung von Aufklärungsergebnissen und einem tief verwurzelten Antikommunismus begannen die Briten mit Kriegsplänen gegen den falschen Gegner. Doch Risse zwischen den verschiedenen Entente-Mächten und innerhalb des Empires sorgten dafür, dass es in der sogenannten Chanak-Krise nicht zum Showdown kam und die britischen Truppen abgezogen wurden.

Britanniens Pläne

Für das Osmanische Reich zeichnete sich das Ende des 1914 von den Deutschen begonnenen Ersten Weltkrieges mit dem Waffenstillstandsabkommen von Thessaloniki am 29. September 1918 ab. Darin hatte die damalige bulgarische Regierung zugestimmt, aus dem Krieg auszuscheren und die de...