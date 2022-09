Wir hocken bei Jutz in der Bude auf dem Fußboden. Die Räucherstäbchen machen ordentlich was an Geruch, und in den Tassen baumelt mächtig Jasmintee.

»Haste ma’n Blättchen?« fragt Hotte in seinem speckigen Parka, den er nie auszieht, weil er so herrlich speckig ist. Meine Haare zotteln bis zur Arschfalte, und an der Wand hängt ein Poster vom Che mit komischen Flecken drauf. Dem Matze in seinem orangen Hemd mit offenem Kragen wachsen die Brusthaare schon bis ganz unten. Martin hat seine Kackstelzen mit den überdimensionalen Boots auf die Matratze gedotzt, und Andrea klappert mit den Stricknadeln gegen das bürgerliche System.

»Du, der Hesse bringt’s echt«, pumpft Martin hervor. »Er ist ziemlich anders als Marx und Freud«, dölmert es aus Hotte. »Warste eigentlich auf der Fete vom Atze?« klabastert Uwe dazwischen. »Nee, aber haste zuletzt ›Department S‹ gesehen?« gluckst Sabine. »Der Peter Wyngarde ist echt super!« kichert Jutz. »›Jason King‹!« giggelt Birgit. ...